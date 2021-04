Brief 1: ’Waarom lagere boete voor ABN Amro?

ABN Amro krijgt een boete van 450 miljoen euro in verband met witwaspraktijken. ING kreeg eerder, voor hetzelfde vergrijp een boete van 750 miljoen euro. Waarom dit verschil voor eenzelfde delict?

De verklaring die wordt gegeven is dat ING een veel grotere financiële instelling is dan ABN Amro! Dit is toch vreemd of niet dan? Wanneer ik met een Ferrari 50 km te hard rijd krijg ik een boete voor deze snelheidsovertreding. Wanneer ik dezelfde snelheidsovertreding maak met, bv een KIA Picanto, dan is de hoogte van de boete even hoog.

ABN Amro is eigendom van de Nederlandse staat en krijgt waarschijnlijk daarom een veel lagere boete. Duidelijk wordt hier gemeten met 2 maten. Weer een voorbeeld van de onbetrouwbaarheid van de Nederlandse overheid.

Joost Dirckx

