’Functie van raadslid onderschat’

De functie van raadslid is een parttime baan waarvoor een zéér matige vergoeding wordt betaald. Ook het college van onze hoofdstad wordt gecontroleerd door parttime raadsleden. Dat is best gek. Amsterdam werkt in 2023 met een begroting van ruim 6,6 miljard euro. De 9 Amsterdamse wethouders en de burgemeester zijn verantwoordelijk voor het Amsterdamse huishoudboekje dat gecontroleerd wordt door de parttime gemeenteraadsleden. Willen deze hun werk goed doen dan zijn ze meer dan fulltime aan het werk om de honderden dossiers te lezen om goed voorbereid de commissie- en gemeenteraadsvergaderingen bij te wonen. Dat raadsleden klagen over de enorm hoge werkdruk is volkomen terecht. En dan noem ik de bedreigingen die zij krijgen nog niet eens.

Een gemeenteraadslid van grote steden zoals Amsterdam zouden zich fulltime bezig moeten kunnen houden met het raadswerk, controleren van het college van B&W.

Niels J. Kooijman, Amstelveen