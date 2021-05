Uitslag stelling: ’Zomervakantie afwachten’

Slob oogstte veel kritiek omdat de timing -vlak voor de zomervakantie- niet handig is. Twee derde van de stemmers deelt die kritiek. Een advies voor de minister: „Wacht gewoon tot na de vakantie. Dan zijn de meeste ouders ook gevaccineerd.” Andere respondenten zouden het beter vinden om te wachten tot alle leraren zijn gevaccineerd. Nog eens twee derde van de stemmers heeft begrip voor leraren die zich niet veilig voelen, nu de pubers op de scholen onderling niet meer anderhalve meter afstand hoeven te houden. Een reactie: „Die middelbare scholen zijn altijd enorme brandhaarden geweest, met een hoge concentratie dicht opeengepakte jongeren. Laat eerst het bedrijfsleven en de economie weer op gang komen en open dan het middelbaar onderwijs.”

Een groot aantal respondenten gelooft niet dat leerlingen zich twee keer per week gaan testen, zoals nu de bedoeling is. Een docent die op het werk al eerder corona opliep: „Ik maak me ernstig zorgen om het opnieuw te krijgen. Ik erger me dus mateloos aan ouders die roepen dat ze hun 'kids' niet willen laten testen.” Een andere respondent schat in dat misschien dertig procent dit gaat doen. Bovendien: „Test iemand positief, dan moet de hele klas in quarantaine. Dus wat is het voordeel van wel testen?” Een andere respondent vindt dat het testen te vrijblijvend is. „Het is gedoe en geeft ongemak en het is niet verplicht. Dus waarom zou je het als leerling doen?”

Slob heeft de scholen verplicht om de deuren weer volledig te openen. Dat vindt een meerderheid niet goed. De meeste respondenten denken echter wel dat de onderwijsinstellingen aan deze oproep gehoor gaan geven.

De afgelopen twee schooljaren is er veel te doen geweest over de onderwijsachterstanden. Volgens een meerderheid van de deelnemers zijn deze zorgen terecht. De meeste stemmers vinden het goed dat er miljarden worden uitgetrokken om het onderwijs weer vlot te trekken. Echter: „Het is maar de vraag of die miljarden uiteindelijk wel goed terecht komen.” Een deelnemer heeft een paar suggesties voor hoe dat geld te besteden. „Meer investeren in huisvesting en betere ventilatie. Scholen moeten veilige en gezonde werkplekken zijn. Maar investeer ook in kleinere klassen en hybride onderwijs.”

Over hoe het onderwijs er na de zomer uit zal komen te zien, zijn de stemmers licht verdeeld. Alhoewel de meesten denken dat school weer volledig 'live' zal zijn, gelooft menig respondent dat het onderwijs deels in de klas en deels online zal plaatsvinden. ,,Het nut van live onderwijs is zwaar overschat”, zo vindt een stemmer, die denkt dat het wel meevalt met de achterstanden. „Deels thuiswerken en thuis les krijgen scheelt veel kantoor- en schoolruimte, die we prima kunnen gebruiken voor woningen.”

De coronacrisis heeft het onderwijs in ieder geval behoorlijk op z'n kop gezet. Leraren verdienen dan ook een compliment voor hoe zij de crisissituatie hebben opgelost, vinden de deelnemers. En: „Denk ook eens aan de mensen die de scholen schoonmaken. Zij worden altijd vergeten.”