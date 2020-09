Brief 1 ’Agressie tegen zorgpersoneel hard aanpakken’

Premier Rutte zei eerder deze week over Feyenoord-supporters die zich niét aan de corona-regels hielden dat ze ’hun bek moesten houden’, een opmerking die hij de volgende dag, als ongepast, introk. Wanneer gaan we dat soort zwakzinnigen die hulpverleners bedreigen nú ééns écht aanpakken?

Steeds meer blijkt dat dé schreeuwers het hier voor het zeggen krijgen. Of het nu gaat om Virus-waanzin of asielzoekers die zich misdragen, gewoon een grote bek opentrekken want ónze overheid is te laf om dát soort tuig aan te pakken. Nee, een falende belastingdienst steunen die duizenden mensen, ten onrechte, in de problemen heeft gebracht omwille van vermeende fraude!

Cees J Roos

Sneek

