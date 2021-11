’Polen zal afspraken EU-verdrag niet nakomen’

Dat land is dan ook verplicht de asielzoekers terug te nemen die toch naar een ander Europees land zijn doorgereisd.

Welnu, dat Dublinverdrag heeft zijn laatste dagen gehad en kan bij hef 'grof vuil'.

Want je dacht toch niet echt dat Polen alle asielzoekers, die toch de grens kunnen oversteken en doorreizen naar West-Europa, terug gaat nemen?

Polen maakt weliswaar deel uit van de Europese Unie, maar zoals we inmiddels weten houden zij zich alleen aan de regels zoals het dat land het beste uitkomt.

De EU laat dat gelaten over zich heenkomen want een tweede uit de EU tredend land moet uit alle macht voorkomen worden. En daarmee zijn we 'aan de goden' overgeleverd.

Jan Muijs,

Tilburg