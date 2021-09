’Steeds meer valpartijen’

Op een gegeven moment gaat het niet meer, wat levensgevaarlijke situaties met zich meebrengt. Ik heb het als verpleegkundige genoeg meegemaakt in het ziekenhuis. Plaatsvervangende schaamte om zo iemand weer terug naar huis te moeten sturen. De thuis- en mantelzorg worden geacht dit op te vangen, maar het is onmogelijk 24/7 in huis aanwezig te zijn. De geestelijke en lichamelijke problemen zullen zich opstapelen en het aantal val-incidenten zal daardoor alleen maar toenemen. Geen zorgpremie is daar tegen opgewassen!

Carla van Dijk, Wilnis