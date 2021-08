Brief 2 ’Baas mag om prikbewijs vragen’

Bekijk ook: Leaseplan eist vaccinatie van personeel

Arbeidsjuristen en vakbonden buitelen over elkaar heen dat dat niet mag. Het lijkt mij echter dat een bedrijf voor zijn kantoor de regels zelf kan bepalen. Dat kan betekenen dat je enkel wordt toegelaten als je een vaccinatiebewijs kunt aantonen. Kan of wil je dat niet, dan is het jammer, maar geen toegang. Dat lijkt mij toch ook een recht te zijn van een eigenaar van een privaat gebouw en de keuze ligt gewoon bij de werknemer om wel of niet akkoord te gaan.

M. Schipper, Zaltbommel

