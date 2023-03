Premium Het beste van De Telegraaf

Column Marianne Zwagerman Laat met het gezonde verstand ook de zelfredzaamheid zegevieren

Door Marianne Zwagerman Kopieer naar clipboard

De voorpagina van de krant is vandaag om in te lijsten. Teus van der Wind hangt de vlag weer goed voor zijn melkveehouderij in Woudenberg. De vlag op zijn kop, in de scheepvaart het signaal dat je in nood verkeert, is niet langer nodig. De kiezers hebben het land gered, zo voelde ik het woensdag ook. We hebben ons land terugveroverd op de wereldvreemde stadsmensen die vanuit hun betonnen omgeving waarnemingen denken te moeten doen over de staat van de natuur.