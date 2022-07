’Autonoom met atoomstroom’

Daar hadden we eigenlijk vandaag al mee moeten starten. Nu zijn we aan het navelstaren op zonne- en windenergie, waarvan de opbrengst ongewis en ontoereikend is. Bovendien speelt deze groene oplossing Poetin in de kaart wat hij uiteraard niet erg vindt. Wees wijzer. Het Westen heeft hopelijk toch nog zijn trots.

M.J. Venema, Zuidlaren