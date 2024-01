'Strengere eisen voor isolatie stal'

Bijna alle stallen voor varkens, kippen en mestkalveren worden geïsoleerd met polyurethaan of polistyreen materiaal, purschuim. Ook landbouwschuren voor de opslag van landbouwproducten worden geïsoleerd met dergelijk brandbaar materiaal en zijn bij brand ook veelal total loss. Deze isolatie is een heerlijk onderkomen voor ongedierte zoals ratten en muizen, die graag knagen aan elektriciteitskabels waardoor brand kan ontstaan. Bij de brand komt uit de pur blauwzuurgas vrij (HCN). Dit is zeer giftig en zwaarder dan lucht en daalt meteen neer op de dieren die snel sterven. Isolatiemateriaal zoals glaswol en steenwol is onbrandbaar maar aanmerkelijk zwaarder dan pur en vraagt om een zwaardere constructie van de stallen en dus hogere bouwkosten. Gemeentes moeten bij het verstrekken van een bouwvergunning eisen stellen voor brandvrije isolatie. Ook verzekeringsmaatschappijen moeten meer verschil maken in de premiestelling waardoor de verzekerde gaat nadenken over kosten en baten.

M.Nieuweboer