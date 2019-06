’Zoon door tekenbeet overleden’

Een paar weken nadat mijn zoon besmet was geraakt, kreeg hij vreselijke hoofdpijn. In het ziekenhuis is hij in coma geraakt. Het bleek dat hij een virusinfectie in de hersenstam en hersenen had. En dit is door een tekenbeet veroorzaakt. Omdat hij ook reuma had konden de professoren en artsen de juiste (dosering?) medicijnen niet vaststellen. Ze hebben van alles geprobeerd. Mijn zoon heeft nog een half jaar geleefd.

Ik schrijf dit omdat ik vind dat er nog te weinig bekend is over TBE en de risico’s als je naar de voormalig Oostbloklanden of Scandinavië op vakantie gaat. Maar ook in Duitsland en Nederland zijn teken met dit virus gevonden.

Anders dan tegen Lyme kun je je tegen TBE laten inenten. Bescherm je goed door te smeren met Deet en jezelf na een wandeling te checken. Ik hoop met dit stuk veel mensen te waarschuwen en te informeren.

Corry van Os-De Vries