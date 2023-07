Uitslag Stelling: Goed voor veiliger Europa

Een ander vindt: „Zweden (en ook Finland) zijn stabiele, westerse landen. Ze horen gewoon bij de NAVO.” Een andere respondent vindt wel dat de Zweden in het zoeken naar NAVO-bescherming te veel heeft toegegeven aan Turkije. „Erdogan heeft zich niet te bemoeien met interne Zweedse aangelegenheden, bijvoorbeeld over hoe zij omgingen met de koranverbrandingen.”

Wel zijn veruit de meeste stemmers ervan overtuigd dat de Turken iets terug willen van Zweden voor het toetreden tot de NAVO. „Turkije gaat dit als wisselgeld gebruiken en deze situatie uitbuiten”, denkt een respondent. Een andere stemmer: „Erdogan speel het spel van ’verdeel en heers’. Overal waar hij dwars kan zitten, gaat hij dwarszitten.”

Turkije zou, conform een eerdere eis, ook willen toetreden tot de EU. Een overgrote meerderheid van de deelnemers vindt dit echter niet wenselijk. „Een zeer slecht plan, zolang Erdogan daar nog de dictator is”, zegt er een. Iemand anders: „De EU heeft al genoeg problemen op te lossen zonder de Turken. Als Turkije bij de EU komt, dan wordt dat een enorm fiasco.”

Het Turkse parlement heeft niet ingestemd met de Zweedse toetreding. De meerderheid gelooft dat dat nog dwars kan liggen. Een andere kink in de kabel zou Hongarije kunnen zijn. De meeste stemmers denken dat de Hongaren uiteindelijk wel zullen toestemmen in de Zweedse toetreding tot de EU. „En als Hongarije niet meer wil, dan moet Europa de subsidiekraan maar dichtdraaien van dat land”, stelt een respondent. Een ander deelnemer gelooft dat dit de reden is dat Hongarije ook wel gaat instemmen met het verzoek.

Door de toetreding van Zweden zou de NAVO sterker worden. Het land heeft bijvoorbeeld een slagvaardig leger. „,Een goed getraind en door de samenwerking met Finland heel sterk leger. Dit moet een geografisch enorme klap zijn voor Poetin.” Toch denken de meeste deelnemers niet dat Poetin onder de indruk zal zijn van deze aanvulling op het bondgenootschap. „Het is een duidelijk signaal aan Poetin. Hij ondergraaft hiermee zijn eigen positie, maar zal dat nooit toegeven, dus zal blijven doorgaan met provoceren.” Iemand anders denkt dat Poetin deze ontwikkeling binnen de NAVO als excuus zal gebruiken om zich nog harder op te stellen. Een aantal stemmers noemen het spijtig dat Zweden niet meer neutraal is. „Het land kan dus geen bemiddelende rol meer spelen of een vredesoverleg initiëren.”

Daarom gelooft driekwart van de respondenten ook niet dat de komst van de Zweden het einde van de oorlog in Oekraïne zal bespoedigen. Een stemmer: „Er zal echt niet meer rust komen in deze regio, dus de oorlog blijft nog wel even doorgaan.” Wel gelooft twee derde dat door de komst van Zweden en Finland de stabiliteit in Europa langer blijft gegarandeerd. „Alle Scandinavische landen vormen samen een blok tegen Rusland aan de noordkant. Heel goed voor een veiliger Europa.” Een andere stemmer: ,,Ook fijn voor deze landen zelf om niet alleen tegenover Rusland te staan.”