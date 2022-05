’Fusie PvdA en GL onzalig plan’

Binnenland

Lokale partij PRO21 in Nijkerk verliest zetel na zelf aangevraagde hertelling

Na een hertelling van de stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen in het Gelderse Nijkerk heeft de lokale partij PRO21 een zetel verloren. Die hertelling had de lokale partij zelf aangevraagd, nadat vorige week duidelijk werd dat PRO21 met één stem verschil van de VVD een restzetel had gewonnen.