’Strijd tegen virus is last voor kind’

Speelafspraken en sporten gaan vier van de vijf keer niet door omdat er snotneuzen zijn, mondkapjes op, kapotte handen en polsen van het doorgeslagen handenwassenritueel, twee keer per week een stok in de neus, wel of niet naar school.

Er mag dan zelden sprake zijn van daadwerkelijk trauma, dit gaat mee in de rugzak, en niet als fijne jeugdherinnering.

Met afschuw en lede ogen aanschouw ik een surrealistische samenleving waarin we schijnbaar willoos meegaan met een overheid die onze kinderen in de frontlinie zet van de coronabestrijding.

Is dit wat Rutte bedoelde met dat we in oorlog zijn met het virus? In een echte oorlog wordt het inzetten van kinderen volgens mij sterk veroordeeld en als barbaars beschouwd. Waarom vinden we dit dan normaal?

Het is een simpele keuze: een paar duizend operaties uitstellen of een hele generatie troebleren. No-brainer!

Gert-Jan van Putten, Hoornaar