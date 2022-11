’Daadkracht KNVB slechts schijn’

WK voetbal

Doet geblesseerde goalgetter Valencia tóch mee tegen Oranje? ’We hebben goede hoop’

Ecuador heeft er vertrouwen in vrijdag in de tweede WK-wedstrijd tegen Nederland over Enner Valencia te kunnen beschikken. De 33-jarige aanvaller viel zondag in het openingsduel met Qatar (2-0) uit. Hij had last van een enkel.