Brief 2 ’Milieumaatregel rond cruiseterminal geldverspilling’

Dat vanaf beginjaar 2000 veel is geïnvesteerd in de ontvangst van passagiers van de cruiseschepen mogelijk te maken, maakt niet meer uit. Het milieu is in deze is het belangrijkste. Ook wordt even wordt vergeten dat de Staat, dus de belastingbetaler, honderden miljoenen heeft betaald om de sluizen in IJmuiden te vergroten, om juist deze cruiseschepen door te laten.

A.J. van Dam, Creil

