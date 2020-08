’Alleen thuissupporters toestaan bij voetbalwedstrijd’

Ik heb een aantal zeer aantrekkelijke Europa Cup wedstrijden gezien, die niets onderdeden voor wedstrijden met publiek. Er is geen publiek nodig om een goede en spannende wedstrijd te spelen. Stel de regel per het nieuwe seizoen in dat wedstrijden uitsluitend bezocht mogen worden door de thuissupporters.

Dit voorkomt alleen maar ellende, kosten en vooral dure politieinzet en vooral het gemeier over verplichte combireizen, speciale uitvakken, geruzie en alle negatieve aspecten die wekelijks aan de uitsupporters verbonden zijn. In het geval van racistische kreten weten de beleidsbepalers precies uit welke clubhoek die dan komen. Men kan niet meer naar elkaars supporters wijzen.

Er is met het huidige TV aanbod van met name de Eredivisie, maar ook een divisie lager geen enkele reden meer om achter een club aan te reizen. Dat was in de jaren vijftig en zestig, toen dit gezamenlijk meereizen met ’je cluppie’ grotere vormen aannam, wel anders. Heden ten dage hoeft dat niet meer! Stoppen met die ouderwetse onzin, ga ook hierin nu ook eens met je tijd mee.

Administratief is het allemaal niet meer moeilijk te regelen, je kunt alleen een kaartje kopen, als je geen seizoenskaart hebt, als je in ieder geval geregistreerd bent bij je club.

Als de KNVB echt ballen zou hebben zouden ze dit ook bij de internationale bonden moeten aankaarten, de supporters misdragingen, over en weer, bij vele uitwedstrijden kunnen een heel dik zwartboek vullen. Deze beroerde Corona tijd biedt óók kansen op verbeteringen.

J.J.G. Knop, Bussum