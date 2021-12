Brief 2 ’Angst Rusland is begrijpelijk’

Premium Buitenland

Poetin wil terug naar Koude Oorlog

Rusland zet hoog in voor de onderhandelingen met de VS en ‘minstens vier’ grote NAVO-lidstaten die de Amerikaanse president Biden zijn Russische collega Poetin heeft toegezegd. In twee documenten, met afzonderlijke eisenpakketten aan de VS en de NAVO, wordt de tijd teruggedraaid naar de Koude Oorlog...