’Wapenbezit aan banden leggen’

Dat iedere burger vanaf 18 jaar over een semiautomatisch wapen de geliefde AR-15 kan beschikken is ronduit belachelijk. De NRA (National Rifle Association) is zo'n machtige wapenlobby die vasthoudt aan het recht van iedere burger een wapen te bezitten en de slachtpartijen die steeds vaker de kop opsteken maar te beschouwen als 'collateral damage', dat slechts een minderheid van de Amerikanen echt wil ingrijpen in deze vicieuze cirkel van geweld.

Het is toch van de zotte te moeten constateren dat moeders in de VS hun kinderen haast niet naar school durven te laten gaan, omdat ze bang zijn hun kind te verliezen aan de een af andere doorgeslagen killer. De VS slaan zich op de borst als zijnde een democratie, waar iedereen de kans krijgt zich te ontwikkelen naar eigen keuze. Helaas ontwikkelen velen onder hen een stoornis, waarvan anderen de dodelijke dupe zijn.

Frans Boomer,

Nieuwegein