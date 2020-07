Uitslag stelling: ’Zorg voor naaste uit liefde’

Een stellingtegenstander omscgrijft het zo: „Mantelzorg is een zorg die je overkomt, het is het verzorgen van een naaste, familie, vriend of buur. Door het te belonen via een contract met een zorgaanbieder ondergraaf je de gedachte dat we als mensen elkaar moeten ondersteunen.”

Velen vrezen ook de bijeffecten van een dergelijke constructie, zoals een scheve verhouding tussen de verzorger en de hulpontvanger (61%). „Wanneer mantelzorg loondienst wordt, verandert er toch wel het een en ander lijkt mij”, schrijft iemand. „Dan wordt alles meer een verplichting. En er is kans op scheve ogen binnen de familie. Kans op verstoorde relaties. Want wie krijgt hoeveel, hoe wordt dat bepaald? En wanneer is iets precies mantelzorg?”

„Betaalde mantelzorg zorgt voor verplichte dagen/uren. De druk op mantelzorgers zal daardoor alleen maar toenemen en ontwrichtend werken op hun leven”, vreest weer een ander.

De meesten (65%) zijn het ook eens met de stelling dat ‘mantelzorg geen verdienmodel moet worden’. Misbruik ligt op de loer, vrezen zij. „Alles draait zo langzamerhand alleen maar om geld. Dit voorstel opent de deur om te gaan frauderen”, stelt iemand. „Ook het idee van opa's en oma's die betaald op de kleinkinderen passen, leidde tot excessen”, aldus een ander. „Betaalde mantelzorg is hetzelfde. Wie controleert of er ook daadwerkelijk gezorgd wordt?”

„Het is een zeer slecht idee. Het wordt op deze manier betaalde zorg voor een mini-tarief. Dit is gewoon een omweg om het personeelstekort in de zorg op te lossen voor een habbekrats,” stelt iemand. Daar zijn velen het mee eens. „De zorg moet gedaan worden door betaalde krachten en niet door de familie. Die kunnen bijspringen maar de hoofdtaak moet liggen bij mensen die daarvoor zijn opgeleid”, verwoordt iemand het sentiment van veel respondenten.

Er wordt in de reacties veelvuldig gepleit voor de terugkeer van het bejaardentehuis. „De ’oude’ bejaardentehuizen waren zo slecht nog niet. Ze worden node gemist”, aldus een deelnemer. „Het is de beste oplossing voor mensen die geen familie of mantelzorgers in de buurt hebben.”

„De proef met zolang mogelijk zelfstandig wonen is mislukt”, stelt een ander. „Hierdoor is vereenzaming onder ouderen sterk toegenomen en gaat de helft van de werktijd bij zorgorganisaties nu op aan reistijd. Zet mensen gewoon weer samen in een ouderenflat. Laten we niet weer allerlei nieuwe regels gaan opstellen en een enorm administratie-apparaat oprichten om weer een extra afdeling te creëren met betaalde mantelzorgers.”

Toch zijn er ook genoeg respondenten (34%) die wél heil zien in het idee van betaalde mantelzorg. „Mantelzorgers kiezen er vaak niet voor om mantelzorger te worden of zijn. Dus waarom niet meer waardering in de vorm van een vergoeding?”, vraagt één van hen zich af. „Vaak wordt vergeten dat mantelzorgers ook nog een baan en gezin hebben”, aldus een ander. „Hier mag best iets tegenover staan”, spreekt iemand uit eigen ervaring.