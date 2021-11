’Hoge kiesdrempel ondemocratisch’

Want een hogere kiesdrempel levert ons over aan een beperkt aantal politieke partijen waarvan de elite – veelal prominenten genoemd – beslist wie braaf genoeg is om op de kieslijst van de partij te komen en zich bij stemmingen voegt naar de door die elite bepaalde standpunten. En nog wat: het kabinet kan zo’n beslissing niet nemen, dat is aan de Kamer.

A. Timmerman,

Capelle aan den IJssel