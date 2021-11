Brief 1 ’Alleen maar woorden, geen daden’

Frans Timmermans zegt in Buitenhof, we moeten opschieten met klimaatmaatregelen. Ik hoor niks over kernenergie, China doet niet mee, hulp aan Congo waar veel kobalt op ‘schrikbarende manieren’ uit mijnen wordt gehaald, is niet concreet.

Woorden, geen daden. Ten dode opgeschreven deze top. De EU heeft een ander boegbeeld nodig dan Timmermans, deze man gaat dat niet regelen.

Frank van Lieshout, Etten-Leur

