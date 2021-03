’Versplintering onwerkbaar’

Lijkt mooi voor de pluriformiteit van onze democratie, maar door deze versplintering zien we straks door de bomen het politieke bos niet meer. Invoering van een kiesdrempel, zoals de media feitelijk al doen door beperking van het aantal lijsttrekkers bij debatten en verkiezingskranten, is snel nodig om een ‘schijndemocratie’ te voorkomen.

En dan nog maar afwachten of je stem uiteindelijk in de regering of oppositie terecht komt!

Peter ten Cate, Deventer