’EU redeneert als kip zonder kop’

Brussel heeft weer iets idioots heeft verzonnen aangaande houders van hobbykippen. Die zouden zou geregistreerd moeten gaan worden onder andere vanwege het dierenwelzijn en voedselveiligheid.

Stel je even de bureaucratische rompslomp voor als dat dat echt zou moeten. Wij hebben sinds vele jaren Hollandse krielkipjes, ze hebben een hok, maar lopen overdag los in de tuin. Alleen als er tijdelijk ophokplicht is sluiten we ze op.

Het begon met één haantje en twee kipjes, en ja dan gebeurt het. Onze kippenfamilie muteert daardoor jaarlijks meerdere malen. Dan weer omdat er kuikentjes worden uitgebroed, en dan weer omdat een havik, die vlakbij zijn territorium heeft, en een vos jaarlijks meerdere keren langskomen om te snacken bij ons ’kiprestaurant’.

Als er regelgeving voor hobbykippen zou komen, zouden wij dus vele malen per jaar de wijzigingen in het bestand moeten melden, soms meerdere keren per maand.

Mij dunkt dat dat werkelijk onzinnig ingewikkeld gedoe zou geven met veel onnodig, bureaucratische papierrompslomp. Slaat echt nergens op. Brussel moet beter nadenken over de consequenties van hun voorstellen en zou er goed aan doen zich te concentreren op echt belangrijke zaken!

Alouette Boelen