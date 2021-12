Premium Het beste van De Telegraaf

Niet alle aanvragers in de toeslagenaffaire waren lieve, schattige, snoezige, onschuldige engeltjes

Door Rob Hoogland Kopieer naar clipboard

Ⓒ TLG

Laat ik het dan gewoon maar toegeven: ik snap iets niet. Om die reden is dit geschreven in ongekende zwaarmoedigheid en immer toenemende wanhoop. Jarenlang is op deze plek - vooral met behulp van Wikipedia, maar dat zeg ik er vanzelfsprekend niet bij, nauwgezet, zorgvuldig én consciëntieus gebouwd aan mijn imago van veelweter. Wellicht loopt dat nu ernstige schade op.