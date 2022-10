Premium Het beste van De Telegraaf

OPINIE Keyvan Shahbazi, cultureel psycholoog Begin van het einde van het islamisme is begonnen

De zucht naar vrijheid kent geen grenzen, ademt ook dit protest in Amsterdam. Shahbazi: „Stap voor stap werden vrouwen in Iran hun rechten afgepakt tot ze voor de wet werden gereduceerd tot een minderwaardige menssoort onder toezicht van een man.” Ⓒ ANP/HH

In en buiten Iran staan mensen op tegen het islamistische regime in Teheran en komen ze met name op voor de rechten van vrouwen. Keyvan Shahbazi voorziet dat dit het begin van het einde is van het islamisme. Hij zet uiteen ’waarom islamisten vrouwen haten’.