Uitslag Stelling: Geld naar bodemloze put

Bijna 70 procent vindt dat premier Rutte de EU-begroting en het coronasteunfonds niet goed heeft uitonderhandeld. Slechts een kwart is opgelucht dat de EU-top van afgelopen weekend tot een akkoord heeft geleid.

Een reactie: „Doordat de zuidelijke landen zich zo opgelucht tonen, zou je denken dat het akkoord toch niet zo goed is voor Nederland.”

Zo vinden veel respondenten het bijvoorbeeld geen goed teken dat Italië - dat naar huis ging met 209 miljard coronasteun in giften en lening - tevreden is met de uitkomst van de top. Een analyse: „Het is jammer dat de landen die zich achter Rutte hebben geschaard, zich niet wat duidelijker hebben geprofileerd. Dan was het akkoord beslist steviger geworden. Het lijkt nu of hij alleen de boosdoener is.”

Een vijfde denkt dat de EU was opgeblazen als er geen overeenstemming was bereikt tussen de 27 landen van de EU.

Een stemmer denkt dat er nu geen weg terug meer is. „Met al die schulden wordt het helemaal onmogelijk voor Nederland om eruit te stappen.”

Veel meer respondenten, maar toch nog een minderheid, vinden het goed voor Nederland dat er binnen de EU eensgezindheid is. En slechts een kwart denkt dat het imago van Nederland binnen de EU is geschaad, doordat Rutte met name in de zuidelijke landen te boek stond als ’Mr. No’. Sommigen vinden het zelfs een geuzennaam. „Dat Mr. No is helemaal geen erge benaming. Dan weet de rest van Europa voor de toekomst tenminste dat er met Nederland niet valt te sollen.” Anderen vinden juist dat Rutte toch te toegeeflijk is geweest. „Mr. No is Mr. Yes geworden.”

Een van de kritiekpunten op het akkoord zijn de boterzachte eisen voor democratie en vrijheid van meningsuiting die worden gesteld aan landen die steun van de EU willen ontvangen. De meesten vinden dit soort voorwaarden wel heel belangrijk. Een van de deelnemers: „Er had veel meer resultaat behaald moeten worden op het gebied van de rechtsstaat in Polen en Hongarije. Deze landen gaan de voorwaarden nu zeker aan hun laars lappen.”

Landen die een forse greep doen uit de coronapot, moeten hun economie hervormen. Slechts een miniem percentage van de respondenten denkt dat deze landen dat ook echt gaan doen. Ook denkt bijna niemand dat landen die steun ontvangen gaan innoveren op het gebied van duurzaamheid, wat ook een van de voorwaarden is. Velen hebben totaal er geen vertrouwen in dat landen als Italië en Frankrijk gaan hervormen. Een van de stemmers: „Weer gaan we geld steken in landen die een lage pensioenleeftijd hebben. En wij Nederlanders maar pensioen inleveren en doorwerken tot we erbij neervallen.”

In het akkoord is ook sprake van een ’noodrem’. Hiermee kunnen landen die zich niet houden aan de steunvoorwaarden, op de vingers worden getikt. Ook hierbij denkt bijna niemand dat het gaat werken. Een reactie: „Natuurlijk gaan landen zich niet aan de afspraken houden. Maar dan moeten anderen inderdaad het lef hebben om aan die noodrem te trekken.”