’Verhuizen naar het oosten’

Die Duitsers lachen zich helemaal krom om het Nederlandse beleid, zelfs zij vragen zich af waar ons kabinet mee bezig is. In de krant stelt een Duitser dat de Nederlanders straks allemaal in Duitsland even lekker hard komen rijden.

Ik kan hem vertellen dat véél Nederlanders al jaren richting zijn land reizen om flink in te slaan, boodschappen, tanken, eventueel ook sigaretten en drank (is het niet voor jezelf dan wel voor je buurman) plus even het gas in kunnen trappen.

Alleen leuk voor de mensen die niet te ver van de grens wonen maar als het zo doorgaat dan zit deze westerling er toch aan te denken om in het oosten te gaan wonen of zelfs net over de grens waar de woningen ook nog eens een stuk goedkoper zijn.

Het enige wat ik zal missen is het strand en de zee maar dat is op zonnige dagen ook geen pretje meer, files, geen parkeerplek te vinden en als je die al vindt dan betaal je je blauw aan parkeerkosten en hutje mudje op het strand liggen.

Maar ja, dát krijg je nu eenmaal in het drukst bevolkte landje van Europa. Volgens Rutte kunnen er nog meer bij... maar ik denk toch echt dat we überfüllt zijn.

P. van Neck, Rotterdam