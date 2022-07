Brief 1: ’Politie overbelast zichzelf’

Politie en OM zeggen dat ze overbelast zijn en een groot tekort aan medewerkers hebben. Daar blijkt niets uit als je een strafbaar onderzoek start naar een vrouw die op een dolfijn wilde gaan zitten. Dat deze dame zich moet schamen is wel duidelijk en omstanders hebben dat wel duidelijk gemaakt.

Ook de gratie van Frank Masmeijer heeft de aandacht van de politie. Om zich druk te maken over iemand die nota bene in het buitenland gestraft is en daar de wet overtrad heeft de politie wel een mening. Huilgedrag om niets want de Nederlandse politie heeft geen enkele bijdrage geleverd aan het vervolgen van Masmeijer.

Daarnaast zijn de straffen in België hoger dan in Nederland dus waarom zou je jezelf druk maken. Als je jezelf als politie om al dit soort futiliteiten druk maakt heb je al snel een personeelsprobleem en tijd te kort.

Peter de Quaack, Vlissingen

