’Wat ging er mis op Schiphol?’

Als luchtvaartkenner en liefhebber weet ik dat het volstrekt ongeloofwaardig is om de transponder aan de grond op 7500 in te stellen. Het verhaal dat een stagiair uitleg heeft gekregen over de knopjes lijkt mij volledig verzonnen. Als je tweede officier bent op dit type vliegtuig, heb je al vele honderden, zo niet duizenden uren ervaring op verkeersvliegtuigen en is het totaal overbodig om de werking van een transponder uit te leggen. Dus nu rest de vraag wat er wel is mis gegaan en wat hiervan de consequenties zullen zijn.

Marc Struik, Reeuwijk