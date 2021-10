Uitslag Stelling: ’Aanpak te laat verscherpt’

De intensivist en de ziekenhuisbestuurder uitten forse kritiek op het kabinet. Als er vanaf het begin besmettingen waren voorkomen, was nu het ziekenhuispersoneel niet overbelast geweest, zo stellen zij. En een respondent stelt vast: ,,Te laat verscherpt en te vroeg versoepeld. Toch kunnen Gommers en Kuipers er van alles van vinden, maar de politiek beslist.” Een zorgverlener klaagt echter: ,,We hebben al jaren last van druk op de zorg. Betere arbeidsvoorwaarden zouden meer helpen om het personeel in de zorg te behouden. Het is erg makkelijk om Covid-19 hiervan de schuld te geven.”

En een ander geeft nog een reden aan voor de hoge werkdruk in de zorg. ,,Iedereen heeft het steeds over ziekenhuisopnamen en ic-bedden, maar vergeet de 10 tot 30% van de positief geteste mensen niet die zuchten onder de naweeën van corona. Deze groep is langdurig tot volledig arbeidsongeschikt en zij leggen ook druk op de ziekenhuizen.”

Zeker in het begin van de coronapandemie zette het kabinet in op groepsimmuniteit. Slechts een kwart van de stemmers vindt dit een goede strategie. Beter had Nederland de werkwijze van landen als Noorwegen, Denemarken en Duitsland moeten volgen, die meteen een serieus traceer- en testbeleid invoerden en zo het aantal besmettingen beperkten. Dit had voor Nederland ook prima kunnen werken, zo vindt een meerderheid van de deelnemers.

,,Maar ja”, zo schampert een stemmer: ,,Zoals gewoonlijk is Nederland weer eens te soft en te tolerant. Nederlanders zijn een vreselijk eigenwijs volkje en we hebben niet de middelen om te handhaven bij strenge regels. Dus gebeurt alles maar weer half.” Een andere respondent merkt op: ,,Die hele QR-controle is natuurlijk een lachertje. Ik ben nog slechts twee keer gecontroleerd, en verder is het: ’Is goed hoor, loop maar door’. Geen wonder dat het misgaat.”

Ook nu moet het kabinet niet meer sturen op het aantal ziekenhuisopnamen, zo vindt een meerderheid. Een respondent: ,,Het kabinet moet ook niet meer sturen op besmettingen, maar alleen op vaccinaties. Als er beperkingen komen, ga ik mij daar als gevaccineerde echt niet meer aan houden.”

Slechts een derde van de stemmers vindt de huidige corona-aanpak passen bij een ’open’ samenleving zoals Nederland. Een deelnemer merkt op: ,,Waar ik niemand over hoor, is dat er natuurlijk ook financiële afwegingen hebben meegewogen. Daarbij was er natuurlijk ook veel weerstand tegen de maatregelen. Ik denk dat dit belangrijker overwegingen waren, dan het sturen op ziekenhuis-capaciteit.”

Het aantal ziekenhuis- en ic-opnames neemt nu weer toe. Driekwart vreest nieuwe coronamaatregelen. De meesten geloven dat de 1,5 meter maatregel weer wordt ingevoerd. Iets meer dan de helft denkt dat er beperkingen ingevoerd gaan worden voor ongevaccineerden. Slechts een kwart gelooft in verdergaande maatregelen zoals sluiting van horeca en bioscopen. Een stemmer benadrukt: ,,Nu volledig inzetten op vaccineren. De rek is uit de coronamaatregelen.”