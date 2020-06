’Woningnood nijpender’

De situatie is nu nog dringender dan hij al was! In 2018 schreef hoogleraar Pieter Hooimeier, (Geografie en Demografie) het volgende: „Er moeten binnen 42 jaar 1,7 miljoen woningen komen, uitgaande van 20 miljoen inwoners, om iedereen te huisvesten”! Zelf noemde hij dat: „Een hele puzzel”. Gezien de stagnatie door de pandemie, is deze uitspraak nu niet meer actueel; er dreigt een nationale ramp, voor mensen op het bestaansminimum, of daar net iets boven!

Hugo Pronk, Amsterdam