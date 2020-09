’We leven in het heden’

Zwarte Piet bestaat niet meer. Negerzoenen zijn in de ban gedaan. Standbeelden van mensen die een rol speelden in onze geschiedenis worden besmeurd of omvergetrokken. Daarbij werd zelfs Churchill niet ontzien.

De Gouden Koets is inmiddels ook aan de beurt. Er is een te confronterende afbeelding uit ons verleden zichtbaar. Ja, wij hadden koloniën, hielden slaven, vierendeelden, verdronken heksen, zetten mensen die een ander geloof beleden op de brandstapel en ga zo maar door. En ja, wij zijn een product van die geschiedenis. Maar wij leven in het heden. En hebben hopelijk geleerd van onze fouten.

Vandaag de dag wordt het beleid grotendeels bepaald door schreeuwers afkomstig uit andere culturen die ons even komen vertellen dat alles anders moet. Die dat ook uit mogen leggen aan Mark Rutte in het torentje. Deze schreeuwers proberen onze geschiedenis en tradities uit het verband te trekken en daden begaan in het verleden over te brengen naar het heden.

Hoelang laten wij nog met ons sollen?

Oane Jansen, Leeuwarden