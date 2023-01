Ombudsman: Ik ken die man helemaal niet

Haar vader verliet het gezin toen zij drie jaar oud was. Daarna heeft ze nooit meer wat van hem gehoord. Ze wist niet waar hij woonde of wat hij deed. Ze wist niet eens of hij nog wel in leven was. Maar als erfgenaam moet ze nu te veel betaalde zorgtoeslag terugbetalen. Via een brief aan de Belastingdienst laat ze weten dat er geen contact was tussen haar en Gregory. Ze hoort niks meer en neemt aan dat alles in orde is. Maar dan krijgt ze weer een brief van de Belastingdienst. Ze vragen haar aangifte inkomstenbelasting voor haar vader te doen. Weer laat ze per brief weten dat er geen contact was en ze dus ook geen informatie heeft om een aangifteformulier in te vullen.

Confronterend

Tyrona vindt al deze brieven over haar vader behoorlijk confronterend. Ze weet niks over hem en wil ook niks van hem. Hij speelde geen rol in haar leven. Nog een brief volgt. Als ze geen aangifte doet, maakt de Belastingdienst een schatting van het inkomen van haar vader. Nu is het genoeg.

Haar partner leest elke week de column in deze krant en raadt haar aan te bellen met de Nationale ombudsman. Tyrona onderneemt meteen actie. Ze krijgt medewerker Mohamad aan de lijn. Nadat ze haar klacht heeft toegelicht, zoekt hij contact met de Belastingdienst. Hij vraagt hen met spoed te reageren op haar klacht.

Klacht

Al snel krijgt Tyrona een telefoontje van de Belastingdienst. De medewerker biedt zijn excuses aan voor de brieven die zij elke keer ontving. Ook nadat ze had laten weten geen contact met haar vader te hebben. Ze wordt bij de Belastingdienst geschrapt als erfgenaam. Hij legt haar uit dat ze wel de erfenis officieel via de rechtbank moet afwijzen. Dan is duidelijk dat ook geen andere partijen nog Tyrona als erfgenaam zien. Bijvoorbeeld schuldeisers.

Ik ben blij dat we Tyrona op deze manier hebben kunnen helpen. Het was natuurlijk beter geweest als de Belastingdienst meteen actie had ondernomen zodat onze tussenkomst niet nodig was geweest. Een goede les voor een volgende keer.

* Niet de echte naam