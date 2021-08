Brief 1: ’Vertrouwen gedaald tot het nulpunt’

Bij de foto in De Telegraaf (18-08-2021) van minister Kaag van Buitenlandse Zaken, minister Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid en minister Bijleveld van Defensie zakt de moed je in de schoenen. Deze personen moeten zorgen voor ons welzijn, ons beschermen en adviseren.

Het schokkende amateurisme inzake de situatie in Afghanistan geeft weer aan dat een bevolking zich moet realiseren dat we heel goed voor onszelf en onze naasten moeten zorgen. Deze dames zorgen ervoor dat het vertrouwen tot het nulpunt is gedaald en we de regie niet in handen hebben.

Wanneer dringt het nu eens door dat we deze mensen met spoed moeten vervangen door mensen uit het vak, met ervaring en daadkracht, zodat wij weer kunnen opkijken naar personen die daadkracht tonen. Dan kunnen we onze afgezakte broek weer omhoog hijsen.

J.H.Posthumus, Veghel

