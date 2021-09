’WK had niet naar Qatar moeten gaan’

Het is een utopie dat Qatar daadwerkelijk stappen maakt in de juiste richting. Verbetering verwachten op basis van een leus op een Oranje-shirt is net zo naïef als te denken dat bijvoorbeeld Poetin, Erdogan en vergelijkbare ‘leiders’ democratische verkiezingen toestaan, dat Covid-19 definitief verslagen is, niemand in de wereld sterft van de honger etc.

De FIFA had nimmer het WK aan Qatar moeten vergeven. Dat er tijdens de bouw van voetbalstadions 6500 dodelijke slachtoffers zijn gevallen wordt weggewuifd. Qatar heeft weliswaar kleine stapjes gemaakt op het gebied van mensenrechten, zeker in vergelijking met landen als Koeweit en Saoedie-Arabië, maar het heeft nog een lange weg te gaan.

De hitte in Qatar aldaar is gelukkig volledig naar de achtergrond verdrongen want dat is wel het kleinste hobbeltje dat genomen moet worden. Het perverse verdienmodel binnen de hedendaagse topsport is zo fors dat er gemakkelijk weggekeken word van zaken die er echt toe doen.

R. Bosma