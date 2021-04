Het enige dat nooit lekt, is wie er lekt

Na elk Catshuis-overleg, of soms zelfs ervoor, ligt het nieuws op straat. Zo hoeven Rutte en De Jonge tijdens de corona-persconferenties alleen nog maar te bevestigen wat we al weten. Het lekken is traditie geworden, net zoals het lekken van de inhoud van het Prinsjesdag-koffertje al sinds jaar en dag de gewoonte is.