Hoe je collaboreert met de criminele overheid

Het is een oude journalistenwijsheid: een stuk in de krant is leuk, maar de impact van televisie is als een stomp in de maag. Dat ondervinden krantenverslaggevers die af en toe aanschuiven aan een talkshowtafel. En als het tafelonderwerp luidt ’AIVD waarschuwt dat 100.000 Nederlanders geloven in een kwaadaardige elite’, dan weet je zeker dat er een golf van reacties komt. Met name van complotdenkers.