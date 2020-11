’Voorzichtig optimisme’

Een paar vaccins staan op het punt te worden goedgekeurd en er kan begonnen worden met het wereldwijd inenten van miljoenen mensen.

Maar ik mis nog steeds de informatie hoe lang het nou duurt eer zo'n vaccin in het lichaam werkt en volkomen immuniteit heeft opgebouwd.

En kunnen we ons dan ongelimiteerd in het gezicht laten aanhoesten door besmette personen en dan lachend roepen: 'kom maar op met dat virus'?

Of ligt het allemaal wat genuanceerder? Optimisme is prima, maar voorzichtigheid blijft geboden. Eerst zien en dan pas geloven is het adagium.

Jan Muijs,

Tilburg