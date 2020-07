’D66-wet gevaarlijke trend’

Het gevaar bestaat dat senioren die dit anders nooit in overweging zouden nemen nu, mede door de toenemende druk van de vergrijzingsproblematiek die ze keer op keer voorgeschoteld krijgen, de ’kostenpost’ die ze hierdoor blijkbaar zijn, het ’schuldgevoel’ dat ze hun, toch al drukke, kinderen tot last zijn en door rigoureuze sluiting van bijna alle verzorgingshuizen nergens meer terecht kunnen, eerder deze stap zullen nemen in plaats van te kunnen en mogen genieten van een onbezorgde oude dag. Een gevaarlijke ontwikkeling.

S. Leliveld, Nieuwkoop