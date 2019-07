Klimaatplan stuit op veel bezwaren

Zo protesteren Drentenaren tegen een windmolenpark en natuurliefhebbers tegen zonneparken. De warmtepompen produceren te veel geluid en moeten in een kast worden opgeborgen om tot aanvaardbare decibels te komen. Dat is weer nadelig voor het rendement. Ook de kosten voor de transitie naar een gasloos land zijn hoog; het antwoord van de regering daarop is het warmtefonds, waaruit een lening kan worden afgesloten. Dan is er nog een groot probleem: wie gaan deze werkzaamheden uitvoeren? Nu al kunnen er geen grote (weg)projecten worden uitgevoerd wegens gebrek aan personeel.

Joke van Leeuwen,

Amersfoort