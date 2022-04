’Wapenlevering VS gevaarlijke zet’

Het verlies van de Moskva en het feit dat de VS het meest moderne wapentuig levert vergroot de kans aanzienlijk dat deze oorlog escaleert. Dat landen in Europa de Oekraïne steunen is begrijpelijk. Het is immers dichtbij. Maar dat de VS middels het leveren van wapens een indirecte confrontatie zoeken met Rusland geeft Putin de munitie voor zijn stelling dat hij zich bedreigt voelt. Geven de geleverde wapens de Oekraïne de overhand in deze oorlog dan kan dat aanleiding zijn tot zeer ongewenste gevolgen. Een kat in het nauw kan rare nucleaire sprongen maken. En dan is een derde wereldoorlog niet zo ver meer. De VS doet er goed aan te stoppen met vuur te spelen.

Oane Jansen, Leeuwarden