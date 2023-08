Mijn elektrische sinaaasappelpers liet me na drie jaar in de steek. Het apparaat deed niets meer en ik ging naar de Mediamarkt om te vragen of ze deze konden repareren.

„Mevrouw, komt U maar even met het apparaat", vroeg een medewerker. Na onderzoek bleek de pers niet te repareren en kreeg ik een nieuw apparaat. Top! Mevr. R. Oostingh