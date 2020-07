’Racisme is niet te stoppen’

Uren moet het straatartiesten hebben gekost om een trein volledig met koeienletters vol te kliederen met de tekst: Stop Racism.

Gelukkig hebben ze daar weinig plezier van, want zo'n trein wordt onmiddellijk uit de dienstregeling gehaald en gereinigd. Daar is elk jaar een vermogen mee gemoeid.

Als daar het racisme mee zou verdwijnen, dan kan er wat mij betreft niet genoeg gekliederd worden. Maar zo werkt het natuurlijk niet. We zijn allemaal tegen discriminatie en racisme. Maar waarom is dat er dan nog steeds? Ondanks alle pogingen door de jaren heen om er wat aan te doen?

Om de eenvoudige reden dat het nooit zal stoppen. Daarvoor hoef je echt geen helderziende te zijn. Zolang de wereld al bestaat heeft het bestaan en is er sprake van rascisme, staan bevolkingsgroepen vijandig en haatdragend tegenover elkaar en zijn er oorlogen door ontketend.

Moeten we het dan maar accepteren? Natuurlijk niet. Het vergt onze constante aandacht en we doen wat we kunnen. Maar één ding is zeker: discriminatie en racisme zal altijd blijven bestaan. Met de beste wil van de wereld is dat niet uit te bannen! Ik zeg het liever niet, maar wen er maar aan.

Jan Muijs,

Tilburg