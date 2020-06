’Coronawet is niet nodig’

Dat het extra onzin is, is wel gebleken bij bijeenkomsten waar het door omstandigheden niet zo nauw werd (kon worden) genomen met de1,5 meter afstandsregel. Ondanks dat men zich niet aan de 1,5meter regel hield zijn er hoegenaamd geen extra coronazieken door geconstateerd. Stop met die onzin om een wet te maken om niets. O ja, wellicht is het toch nog ergens goed voor! Een wet kun je handhaven en er zullen ongetwijfeld mensen zijn die zich (per ongeluk) niet aan die 1,5 meter regel houden. Kassa!

Aad van der Gulik, Lisse