Na een paar uur stonden er twee agenten voor de deur, met de verloren portefeuille. Iemand had deze gevonden en meteen naar het politiebureau gebracht. Geen naam achtergelaten helaas, want wij wilden deze eerlijke vinder bedanken. Bij deze dan.

Irene Quasten

