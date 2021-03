Brief 2 ’Politie heeft oog voor verdachte gevallen’

Dus als we elke tiende voorbijganger in de straat preventief gaan fouilleren, dan ook tante Miep van 80. Bovendien is het dus dan dus ook stigmatiserend om een bepaalde buurt uit te kiezen. Dus ook in de rustige straten in dorpen waar nooit iets gebeurt moet dan worden gefouilleerd. Anders stigmatiseer je ook bepaalde straten. De opbrengst, nul komma nul, is niet belangrijk. Correctheid telt. Wat verwacht je nou eigenlijk van de politie? Dat ze werk met ogen dicht doen?

A.W. de Haas

Niedorp

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven