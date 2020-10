’Schroot naar Zuid-Afrika’

Wij Nederlanders worden gestimuleerd en verleid door de regering om schoon, liefst elektrisch, te gaan rijden. Een mooi streven voor het milieu, los van alle vraagtekens bij de productie van accu’s etc. Om de stikstofuitstoot te verminderen mogen we geen 130 km/u meer rijden. Maar wat gebeurt er met alle ingeruilde, afgedankte en afgekeurde auto’s? Die worden uitgevoerd, jawel, naar landen die het niet zo nauw nemen met ’onze’ milieuregels. Per jaar worden 20.000 (!) afgekeurde, dat wil zeggen schroot, auto’s naar Zuid-Afrika verscheept. En dat zal het topje van de ijsberg zijn. Laat ons dan gewoon 130 rijden of wijzig het beleid. Een mispeer van jewelste!

Herman Matteman,

Almere