Brief 2 ’Ex-minister verdient een bloemetje’

Hoe dan óók, vriend of vijand, we zijn allemaal mensen. Met respect heb ik vernomen, dat hij door grote oververmoeidheid genoodzaakt is te stoppen met zijn werkzaamheden.

Misschien een idee? Bloemen-handelaren kunnen wellicht een mooi gebaar maken namens de Nederlanders om bloemen te sturen naar deze zeer betrokken (ex) minister? Van harte wens ik dat het straks weer beter met hem gaat.

Renske van Reeken, Den Haag

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven