’Derde golf komt eraan’

Wij zitten al bijna een jaar in een lockdown, maar reizigers vanuit het Verenigd Koninkrijk blijven ons land binnenkomen, schrijft Lucas Meijer.

De Engelse variant dwarrelt boven ons land. Het vlieg-en vrachtverkeer van en naar Engeland, Ierland en Schotland gaat gewoon door. Testen worden niet of nauwelijks uitgevoerd en quarantaines al helemaal niet!

Het doet ons opnieuw denken aan de nazomer van 2020. Toen werd er gezegd pas op voor een tweede golf? En voordat we er erg in hebben zitten we in een derde golf? Leuke vooruitzichten, voor april de deur niet meer uit?

Lucas Meijer

Nieuwe Pekela